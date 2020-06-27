"فيديو جنسي" بسيارة الأمم المتحدة بإسرائيل يثير غضب المنظمة

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن شعور المنظمة "بالصدمة والانزعاج الشديدين" من تصوير شخصين يمارسان الجنس داخل إحدى سيارات المنظمة الرسمية في إسرائيل.

ووصف دوجاريك السلوك الذي ظهر في الفيديو بأنه "بغيض"، وقال إن الأمم المتحدة بدأت تحقيقا بعد ظهور مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أنه "عمل جنسي" يجري في سيارة رسمية تابعة للأمم المتحدة في تل أبيب.

وتابع قائلا: "لقد صدمنا وقلقنا بشدة لما ظهر في الفيديو.. إن السلوك الظاهر فيه مقيت ويتعارض مع كل ما نمثله".

وفي مقطع الفيديو الذي مدته 18 ثانية، شوهدت امرأة ترتدي فستانا أحمر وهي تفعل فعلا فاضحا مع رجل في المقعد الخلفي لسيارة بيضاء تحمل شارة للأمم المتحدة واضحة المعالم.

وأضاف المتحدث: "لقد علمنا بالفيديو قبل أكثر من يومين بقليل، وجرى تنشيط زملائنا في مكتب خدمات الرقابة الداخلية على الفور.. التحقيق يسير بسرعة كبيرة وعلى وشك الانتهاء. نحن نعلم مكان الحادث مع تحديد هوية الأفراد في الفيديو، الذين من المرجح أن يكونوا من العاملين في هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.. نتوقع اختتام التحقيق بسرعة كبيرة، ونعتزم اتخاذ الإجراء المناسب على الفور".

وأكد أن البعثة ملتزمة بسياسة الأمم المتحدة القاضية بعدم التسامح إطلاقا مع أي نوع من أنواع سوء السلوك، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وتذكر موظفيها بالتزاماتهم بمدونة قواعد السلوك للأمم المتحدة.

UN investigating ‘abhorrent’ video said to show sex act in vehicle in Tel Aviv https://t.co/QfaUAFRdfd — The Times of Israel (@TimesofIsrael) June 26, 2020

المصدر: تايمز أوف إسرائيل، وكالات