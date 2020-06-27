موظفو الفندق الذي أقام فيه منفذ هجوم غلاسكو كانوا على علم بحالته النفسية

كشفت مصادر أن منفذ هجوم غلاسكو، الذي أودى بحياة 3 أشخاص، كان يعاني من اضطرابات نفسية، وأن موظفي الفندق الذي كان يقيم فيه، تلقوا تحذيرا قبل يوم من الهجوم.

وأفادت "سكاي نيوز" أن أحد العاملين في الفندق بغلاسكو، حذر من "اضطرابات عقلية" يعاني منها أحد النزلاء، وهو منفذ الهجوم، في الليلة التي سبقت هجومه.

وبالإضافة لتحذير طاقم العمل، فأن بعض النزلاء في فندق "بارك إن" أبدوا قلقهم من الحالة الذهنية للنزيل قبل العملية، وهو ما سجله المسؤولون بالفندق.

وأسفرت عملية الطعن أمس الجمعة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، قبل أن تطلق الشرطة النار على المنفذ وترديه قتيلا.

المصدر: سكاي نيوز