أستراليا.. ولاية فيكتوريا تواجه صعوبة في احتواء كورونا على عكس باقي الولايات

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، ثاني أكبرالولايات سكانا، عن تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أي مثليّ المعدل اليومي الذي شهدته قبل أسبوع، وغدت تواجه صعوبة بالسيطرة على انتشاره.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن ولاية فيكتوريا، تشهد منذ 11 يوما إصابات تفوق العشر حالات يوميا، أغلبها مرتبطة ببؤر تفش معروفة في ضواحي مدينة ملبورن. ولدى الولاية حاليا 204 حالات نشطة من بين 270 حالة إصابة نشطة إجمالا في أستراليا بأكملها.

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وإحدى الحالات الجديدة كانت لمسافر عائد.

وتُلزم أستراليا كل مواطنيها العائدين من الخارج بالبقاء في حجر صحي في فنادق لمدة أسبوعين. لكن حوالي 30 في المئة من سكان فيكتوريا أحجموا عن الخضوع لفحص كوفيد-19 قبل أن يتركوا الحجر، حسبما قال مسؤولو قطاع الصحة.

وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز، أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان، تسجيل ست حالات إصابة جديدة اليوم السبت، وقال مسؤولون فيها إن المسافرين العائدين للولاية الذين يرفضون الخضوع للفحص سيتعين عليهم البقاء في عزل صحي إلزامي لمدة عشرة أيام إضافية.

وسجلت أستراليا في المجمل حتى الآن نحو 7600 إصابة بفيروس كورونا و104 وفيات، وهو معدل يقل كثيرا عن ما هو في العديد من الدول الأخرى.

المصدر: رويترز