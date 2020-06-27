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تركيا تعلن مقتل جندي تركي في عمليتها العسكرية شمال العراق

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تركيا تعلن مقتل جندي تركي في عمليتها العسكرية شمال العراق
Reuters SERTAC KAYAR
تشييع أحد قتلى الجيش التركي، صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن مقتل جندي تركي خلال اشتباكات في عملية "مخلب النمر" الجارية شمال العراق.

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وقالت الوزارة في بيان، إن "الجندي استشهد أثناء اشتباكات مع الإرهابيين في منطقة عملية (مخلب النمر)، وأنه تم تحييد إرهابيين اثنين في الاشتباكات".

وقدم وزير الدفاع خلوصي أكار، عبر صفحته في تويتر، تعازيه قائلا لعائلة الجندي".

ونفذت أنقرة عمليتين منفصلتين في شمالي العراق ضد قواعد حزب العمال الكردستاني (التركي) الأسبوع الماضي ردا على ما قالت إنه تزايد هجمات المقاتلين الأكراد على قواعد الجيش التركي في الحدود بين البلدين.

وكان مسؤول تركي بارز طلب عدم كشف اسمه، صرح لرويترز بأن أنقرة بدأت العمليات بعد محادثات مع السلطات العراقية من أجل إبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها واستهداف قوات حزب العمال الكردستاني وقدراتهم اللوجستية، مشيرا إلى أنه "ليس هناك مدة زمنية للعملية".

 المصدر: الأناضول + وكالات

 

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