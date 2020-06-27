كورونا في إسرائيل.. حصيلة الإصابات الأسبوعية تتجاوز العدد الإجمالي في مايو

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية خلال اليوم الأخير خمس وفيات و400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، على خلفية عودة وتيرة تفشي الوباء في البلاد إلى الارتفاع.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في إسرائيل منذ بداية الجائحة إلى 22800، بينها 314 حالة وفاة و5614 حالة نشطة.

ولا يزال في إسرائيل 46 مصابا بكورونا في حالة خطرة، 28 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولفتت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن جميع المتوفين الجدد جراء الجائحة فوق سن الـ80.

وعلى خلفية تخفيف السلطات القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس، عاد معدل الإصابات الجديدة بكورونا في إسرائيل في الآونة الأخيرة إلى مستوى 400-500 حالة يوميا، لأول مرة منذ أوائل أبريل الماضي.

وحسب بيانات وزارة الصحة، سجلت في إسرائيل خلال الأسبوع الجاري 2135 إصابة مؤكدة بكورونا، ما يتجاوز إجمالي عدد الإصابات التي رصدت في شهر مايو الماضي كله.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل