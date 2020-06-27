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وزير الري الإثيوبي: اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة سيكون خلال أسابيع

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وزير الري الإثيوبي: اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة سيكون خلال أسابيع
Reuters Tiksa Negeri
سد النهضة
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قال وزير المياه الإثيوبي اليوم السبت، إنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

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جاء ذلك بعد يوم واحد من قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي على تويتر "تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بنتائج الاجتماع،  مع زعيمي مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة، واصفا المحادثات بالمثمرة.

المصدر: رويترز

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