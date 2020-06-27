المدعي العام الأمريكي يشكل فريق عمل لمحاربة "التطرف المعادي للحكومة"

أمر وزير العدل الأمريكي، المدعي العام ويليام بار بتشكيل فريق عمل لمحاربة ما وصفه بـ "التطرف المعادي للحكومة" والعناصر الذين يقفون وراء أعمال العنف أثناء الاحتجاجات.

وقال بار في رسالة إلى الأجهزة الأمنية والمدعين، نشرتها وزارة العدل يوم الجمعة، إن متطرفين ارتكبوا أعمال عنف "بهدف تقويض النظام العام"، بما في ذلك الاعتداءات على أفراد الشرطة وإلحاق الأضرار بالممتلكات وتهديد المدنيين الأبرياء.

وأشار بار إلى أن المتطرفين يتبعون لأيديولوجيات مختلفة، لكن كلهم يتسببون بالفوضى والدمار.

وذكر المدعي العام من بين المتطرفين الذين يشكلون خطرا حركة "Boogaloo" المؤيدة لنظريات التفوق العرقي، و"أنتيفا" اليسارية المناهضة للفاشية.

يذكر أن الولايات المتحدة شهدت احتجاجات واسعة النطاق ضد العنصرية وعنف الشرطة منذ أواخر مايو الماضي، على إثر مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة بولاية مينيسوتا.

ورافقت الاحتجاجات أعمال العنف والشغب ونهب المحلات التجارية في العديد من المناطق. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مرحلة معينة بنشر القوات المسلحة في المدن لوقف العنف.

المصدر: رويترز