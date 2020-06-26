مقاتلة روسية تقلع لاعتراض 3 طائرات تجسس أمريكية فوق البحر الأسود

أقلعت مقاتلة "سو-30" روسية، اليوم الجمعة، لاعتراض 3 طائرات تجسس أمريكية فوق المياه الدولية للبحر الأسود، حسبما أوردت وزارة الدفاع الروسية في بيان.

وبحسب البيان، فقد تم الكشف، اليوم 26 يونيو، عن قيام طائرات تجسس أمريكية بمهام فوق المياه الدولية للبحر الأسود، قبل أن ترافقها المقاتلة الروسية.

وأوضح البيان أن المقاتلة من طراز "سو-30" أقلعت لاعتراض الأهداف، وقام طاقمها بتحديد نوعية الطائرات الأمريكية على أنها طائرة دوريات P-8A "بوسيدون"، وطائرة الاستطلاع الاستراتيجية RC-135، وطائرة التزود بالوقود KC-135.

وذكر البيان أن الطائرات الأمريكية الثلاث غيرت مسارها مبتعدة عن الحدود الروسية.

المصدر: تاس