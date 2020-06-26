 
مباشر

واشنطن تستخدم ذريعة "التهديد الروسي" المزعوم لاستمالة الصين إلى التفاوض

أخبار العالم

واشنطن تستخدم ذريعة
Reuters Leonhard Foeger
المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرقابة على الأسلحة مارشال بيلينغسلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o6s4

صرح المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرقابة على الأسلحة مارشال بيلينغسلي بأنه على الصين أن توافق على مناقشة موضوع الأسلحة الاستراتيجية، لافتا إلى مخاطر تمثلها روسيا على حد زعمه.

وقال بيلينغسلي على "تويتر"، اليوم الجمعة، إن "الصين يجب أن تتحدث مع روسيا"، متهما موسكو بأنها "دمرت معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

وادعى المبعوث الأمريكي بأن روسيا نشرت صواريخ 9M729، مشيرا إلى أن تلك الصواريخ غير قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وتساءل الدبلوماسي: "أين تم نشرها؟ ومن الذي تم تصويبها باتجاهه؟"، داعيا الصين للانضمام إلى مشاورات فيينا حول الأمن الاستراتيجي "للحصول على الردود على مثل هذه الأسئلة".

إقرأ المزيد
واشنطن تدعو لتوسيع معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا لتشمل الصين
واشنطن تدعو لتوسيع معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا لتشمل الصين

يذكر أن الجولة الأولى من المشاورات حول الأمن الاستراتيجي بين روسيا والولايات جرت في فيينا يومي 22 و23 يونيو. ودعا بيلينغسلي الصين لحضور الجولة الثانية منها في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو قد رفضت مرار الاتهامات الأمريكية بشأن صاروخ 9M729، مؤكدة أنه لا ينتهك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى التي انسحبت منها واشنطن بذريعة انتهاك روسيا المزعوم لها.

وفي أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستبدأ بتصميم صواريخ متوسطة المدى نظرا لوجود مثل هذه الصواريخ لدى واشنطن.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا