مراكز الوقاية: أكثر من 2.5 ألف وفاة و40 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت المراكز الأمريكية لمنع انتشار الأمراض والوقاية منها (CDC) عن تسجيل 40588 إصابة جديدة و2516 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال اليوم الأخير.

وحسب معطيات المراكز، فإن إجمالي عدد المصابين بكورونا في البلاد وصل إلى مليونين و414 ألفا و870 شخصا، بينما بلغت حصيلة الضحايا 124 ألفا و235 شخصا.

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وتشمل معطيات المراكز الفترة حتى مساء يوم الخميس 25 يونيو.

تجدر الإشارة إلى أن بيانات CDC قد تكون مختلفة عن المعطيات التي تنشرها كل ولاية أمريكية على حدة كما تختلف عن معطيات جامعة جونز هوبكينز والمواقع المتابعة لإحصاءات كورونا.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

المصدر: رويترز