حصيلة وفيات كورونا في تشيلي تتخطى الـ 5 آلاف

أعلنت وزارة الصحة في تشيلي عن تجاوز حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد عتبة الـ 5 آلاف حالة.

وسجلت وزارة الصحة 4296 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 263 ألفا و360 حالة.

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كما تم تسجيل 165 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5068 حالة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لانتشار الفيروس. وتدخل تشيلي ضمن الدول العشر ذات أكبر عدد الإصابات بكورونا في العالم.

المصدر: وكالات