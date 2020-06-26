تركيا.. عدد المتعافين اليومي من كورونا يفوق عدد المصابين الجدد

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الجمعة، أنها رصدت 19 حالة وفاة و1396 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل استمرارا في تراجع أعداد الوفيات والإصابات بمرض "كوفيد-19" في البلاد.

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وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إنه تم تسجيل 1396 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 195907 أشخاص.

ولفت إلى أنه تم تسجيل 19 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي جراء المرض إلى 5084.

وكشف قوجة أن 113 مصابا فقط يرقدون في المستشفيات بسبب كورونا.

وأضاف أن عدد حالات الشفاء خلال الساعات الماضية بلغ 1492 ليرتفع الإجمالي إلى 167 ألفا و198، لافتا إلى أن عدد المتعافين من كورونا على أساس يومي يفوق الإصابات الجديدة بـ 96 حالة.

وكانت تركيا أعلنت في وقت سابق أن الأبحاث السريرية المشتركة مع روسيا حول فيروس كورونا، بلغت مراحل متقدمة.

وقال وزير الصحة التركي إن بلاده تجري أبحاثا سريرية مشتركة مع روسيا، والصين بشكل عام، وأضاف: "لقد وصلنا إلى مراحل متقدمة مع روسيا".

المصدر: الأناضول