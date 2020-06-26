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ساحل العاج.. السيول تقتل 7 أشخاص على الأقل وتوقعات بهطول مزيد من الأمطار

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ساحل العاج.. السيول تقتل 7 أشخاص على الأقل وتوقعات بهطول مزيد من الأمطار
Reuters
ساحل العاج.. السيول تقتل 7 أشخاص على الأقل وتوقعات بهطول مزيد من الأمطار
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قالت سلطات ساحل العاج، يوم الجمعة، إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في سيول جارفة نجمت عن هطول أمطار غزيرة على أبيدجان المدينة الرئيسية والعاصمة التجارية، خلال اليومين الماضيين.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد، إنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار يوم الجمعة والسبت، مع توقع مزيد من الأضرار في أبيدجان التي تطل على المحيط.

وأغرقت مياه الأمطار نظام الصرف الصحي في المدينة يوم الخميس وغمرت الشوارع وبعضها فوق مستوى سطح البحر مباشرة.

كما جرفت المياه السيارات والركام المتساقط من المباني، الدافع الذي جعل السكان يفرون من منازلهم باحثين عن أماكن آمنة.

المصدر: رويترز

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