فرنسا تؤكد موافقتها على تحليل بيانات "الصندوقين الأسودين" للطائرة الأوكرانية

أعلن مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني في فرنسا أنه سيقوم بتحليل بيانات الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني في يناير الماضي.

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وأوضح المكتب أن إيران طلبت منه رسميا "مساعدة تقنية" في تحليل محتويات "الصندوقين الأسودين" (وهما مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة)، مضيفة أن هذه المساعدة ستتم في إطار "تحقيق أمني تقوده إيران".

وأشار المكتب إلى أن تحميل البيانات سيبدأ في 20 يوليو المقبل، فيما أعلنت كندا التي أودت الكارثة بحياة 57 من مواطنيها، أنها سترسل فريقا إلى فرنسا كي يشارك في عملية التحليل.

وتحطمت طائرة "بوينغ 737" التابعة لشركة "خطوط أوكرانيا الدولية" بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران الدولي في 8 يناير الماضي، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا كانوا على متنها، وهم 167 راكبا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وبريطانيا وألمانيا وأفغانستان، والطاقم المكون من 9 أفراد.

وأعلنت طهران لاحقا أن الطائرة أسقطت عندما كانت تطير على مسافة قريبة من موقع عسكري إيراني وجرى التعرف عليها بالخطأ على أنها "هدف معاد"، كصاروخ مجنح.

وأوضح العسكريون الإيرانيون أنهم كانوا يتوقعون في تلك الفترة هجوما أمريكيا، وتم وضع قوات الدفاع الجوي الإيراني في حالة التأهب القصوى.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن أنه ينتظر من طهران اعترافا كاملا بذنبها، وتقديم اعتذارات رسمية، ومعاقبة المسؤولين ودفع التعويضات.

المصدر: وكالات