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إعادة غلق البارات في تكساس الأمريكية بسبب قفزة جديدة في تفشي كورونا

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إعادة غلق البارات في تكساس الأمريكية بسبب قفزة جديدة في تفشي كورونا
Reuters Lucas Jackson
حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت
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أصدر حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، اليوم الجمعة، مرسوما يعيد فرض بعض القيود على عمل بعض المرافق بسبب قفزة جديدة للإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولاية.

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وأوضح بيان نشر على موقع الحاكم الإلكتروني، أن هذا القرار اتخذ بعد أن تخطى مستوى الإصابات بين الأشخاص الذين خضعوا لفحوص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، 10% وازداد عدد المحتاجين إلى العلاج في المستشفى، الأمر الذي سيتطلب اتخاذ "إجراءات احترازية لاحقة".

ويقضي المرسوم بإغلاق البارات والمتاجر المماثلة التي تفوق نسبة عائداتها من بيع الخمور 51%، أما المطاعم، فيمكن لها أن تعمل، لكن بمقدار لا يتجاوز 51% من سعتها التشغيلية.

ونقل البيان عن أبوت قوله إن "من أبرز أسباب ارتفاع وتيرة الإصابات (بكورونا) أنشطة معينة، ومنها تجمع بعض مواطني تكساس في البارات".

ووفقا للمعطيات الأخيرة، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تكساس 132 ألف حالة، بينها نحو 6 آلاف حالة جديدة مسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية. أما الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" (الذي يسببه الفيروس) فبلغ 2296، بينها 47 وفاة تم تسجيلها منذ يوم الخميس.

المصدر: نوفوستي

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