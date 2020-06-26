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"لوريال" تتوقف عن استخدام كلمات "بيضاء" و"تفتيح البشرة" في منتجاتها

أخبار العالم

Reuters
مستحضرات تجميل لوريال
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أعلنت شركة "لوريال" لمواد التجميل الجمعة، توقفها عن استخدام كلمات مثل "بيضاء" و"شقراء" و"تفتيح لون البشرة" في منتجاتها، وذلك في خضم موجة احتجاجات واسعة يشهدها العالم ضد العنصرية.

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وقالت متحدثة باسم الشركة التي تعد أكبر مصنع لمواد التجميل في العالم، إن الشركة قررت التوقف عن استخدام كلمات في منتجاتها مثل "بيضاء" و"شقراء" و"تفتيح لون البشرة".

تأتي الخطوة بعد قرار مماثل اتخذته شركة "يونيليفر" أعلنت عنه أمس الخميس، لمواجهة موجة انتقادات متزايدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واجتاحت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية دول العالم، بعد مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

المصدر: رويترز

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