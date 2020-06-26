إصابة وزير أمن العاصمة المكسيكية جراء محاولة اغتيال

أعلن قائد شرطة العاصمة المكسيكية مدينة مكسيكو، عمر غارسيا أرفوتش، عن تعرضه فجر اليوم الجمعة لمحاولة اغتيال على أيدي عناصر عصابة إجرامية.

وحمل أرفوتش الذي يقود قوات الأمن في العاصمة المكسيكية، عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" (CJNG) الإجرامية المسؤولية عن محاولة الاغتيال.

وذكر وزير الأمن على حسابه في "تويتر": "تعرضنا صباح اليوم لهجوم شبان من قبل CJNG أودى بأرواح اثنين من زملائي وأصدقائي، وأصبت بثلاث رصاصات وعدة شظايا".

وتابع: "يجب على دولتنا الاستمرار في مواجهة الجريمة المنظمة الجبانة، وسنواصل العمل".

Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando. — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 26, 2020

من جانبها، أعلنت المدعية العامة في مدينة مكسيكو، إرنستينا غودوي، إطلاق تحقيق في الهجوم واعتقال 12 شخصا ضمن إطاره حتى الآن.

En la @FiscaliaCDMX estamos investigando el atentado al secretario de @SSC_CDMX para ubicar a los responsables materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia. Tenemos 12 detenidos. @OHarfuch pronta recuperación! Seguiremos trabajando juntos por la seguridad y la justicia — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) June 26, 2020

وأكدت رئيسة حكومة مدينة مكسيكو، كلاوديا شينباوم أن الهجوم الذي نفذ باستخدام أسلحة كبيرة العيار وقنابل خلف ثلاثة قتلى، وهم ضابطان شرطيان وامرأة من المارة.

المصدر: RT + نوفوستي