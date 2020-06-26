بريطانيا تسجل ارتفاعا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 186 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في ارتفاع جديد لمعدل ضحايا الجائحة على أساس يومي فيها.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 25 يونيو، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بواقع 186 حالة، لتصل إلى مستوى 43414.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا التي شهدت قبل ذلك هبوطا كبيرا، وسجلت في الإحصائية المنشورة يوم 22 يونيو 15 حالة، وفي 23 يونيو 171، وفي 24 يونيو 154، وفي 25 يونيو 149.

As of 9am 26 June, there have been 8,911,226 tests, with 165,665 tests on 25 June.



309,360 people have tested positive.



As of 5pm on 25 June, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 43,414 have sadly died.



More info:

▶️ https://t.co/xXnL3FU15kpic.twitter.com/xTldnospgn — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) June 26, 2020

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1006 حالات جديدة ليبلغ مستوى 309360.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية في المملكة المتحدة تقلبات نسبية في الأيام الأخيرة، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 22 يونيو 958 حالة، وفي 23 يونيو 874، وفي 24 يونيو 653، وفي 25 يونيو 1118.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.

المصدر: RT