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صدور حكم قضائي على بريطاني ألقى طفلا من الطابق العاشر

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صدور حكم قضائي على بريطاني ألقى طفلا من الطابق العاشر
Reuters
صورة تعبيرية أرشيفية
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صدر حكم قضائي بسجن بريطاني 15 عاما على الأقل، بتهمة تعمده قتل صبي فرنسي (ست سنوات) بعد رميه من منصة مراقبة في الطابق العاشر من متحف "تايت مودرن"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

وأقر جونتي بريفري الذي كان في السابعة عشرة من عمره وقت وقوع الحادث، بأنه مذنب في تهمة واحدة بمحاولة القتل في ديسمبر الماضي، وقال إنه نفذ الفعل لأنه أراد أن يكون في الأخبار التلفزيونية.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد حصلت في السابق على تسجيل لجونتي برافيري الذي يعاني من مرض التوحد، أخبر فيه العاملين في مجال الرعاية قبل عام بأنه "في الأشهر القليلة المقبلة، سأقتل شخصا ما، الفكرة تراودني".

وأضاف: "يمكن أن يكون أي شيء طالما أنه مرتفع، ويمكن الصعود إليه وزيارته ثم دفع شخص ما وأعرف أنه سيموت من السقوط من ارتفاع مئة قدم (حوالي 30 مترا)".

وكانت محامية الدفاع للمحكمة قد قالت إن موكلها يعاني من اضطراب طيف التوحد واضطراب الوسواس القهري ومن المحتمل أن يكون لديه اضطراب في الشخصية.

المصدر: وكالات

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