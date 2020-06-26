صدور حكم قضائي على بريطاني ألقى طفلا من الطابق العاشر

صدر حكم قضائي بسجن بريطاني 15 عاما على الأقل، بتهمة تعمده قتل صبي فرنسي (ست سنوات) بعد رميه من منصة مراقبة في الطابق العاشر من متحف "تايت مودرن"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

وأقر جونتي بريفري الذي كان في السابعة عشرة من عمره وقت وقوع الحادث، بأنه مذنب في تهمة واحدة بمحاولة القتل في ديسمبر الماضي، وقال إنه نفذ الفعل لأنه أراد أن يكون في الأخبار التلفزيونية.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد حصلت في السابق على تسجيل لجونتي برافيري الذي يعاني من مرض التوحد، أخبر فيه العاملين في مجال الرعاية قبل عام بأنه "في الأشهر القليلة المقبلة، سأقتل شخصا ما، الفكرة تراودني".

وأضاف: "يمكن أن يكون أي شيء طالما أنه مرتفع، ويمكن الصعود إليه وزيارته ثم دفع شخص ما وأعرف أنه سيموت من السقوط من ارتفاع مئة قدم (حوالي 30 مترا)".

وكانت محامية الدفاع للمحكمة قد قالت إن موكلها يعاني من اضطراب طيف التوحد واضطراب الوسواس القهري ومن المحتمل أن يكون لديه اضطراب في الشخصية.

Breaking: The teenager who threw a six-year-old boy from the viewing gantry at the Tate Modern has been jailed for 15 years.https://t.co/hq2ITWF815 — LBC (@LBC) June 26, 2020

Jonty Bravery, who is mentally ill, was said to have smiled after he attacked the six-year-old, blaming social services for the incident.https://t.co/Ni9OUakF4F — ITV News (@itvnews) June 26, 2020

المصدر: وكالات