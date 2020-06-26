جونسون يعزي ذوي ضحايا الهجوم في غلاسكو
عزى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، ذوي ضحايا الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.
وكتب جونسون على صفحته في "تويتر": "أشعر بأسف عميق بسبب حادث غلاسكو المرعب، وأفكاري الآن مع الضحايا وأسرهم. أشكر أجهزة الإنقاذ على الشجاعة التي تحلت بها (مع هذا الحادث)".
Deeply saddened by the terrible incident in Glasgow, my thoughts are with all the victims and their families.— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 26, 2020
Thank you to our brave emergency services who are responding.
وفي وقت سابق من الجمعة، أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا جراء عملية طعن نفذها مجهول وسط مدينة غلاسكو الاسكتلندية، وخلفت أيضا جرح اثنين من رجال الشرطة.
المصدر: نوفوستي