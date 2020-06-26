 
مباشر
عاجل
حكومة الإنقاذ الموالية للحوثيين: اليمن على أبواب كارثة صحية كبرى جراء انعدام المشتقات النفطية

جونسون يعزي ذوي ضحايا الهجوم في غلاسكو

أخبار العالم

جونسون يعزي ذوي ضحايا الهجوم في غلاسكو
Reuters Andrew Parsons/10 Downing Street/Handout via REUTERS
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o6ot

عزى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، ذوي ضحايا الهجوم الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.

إقرأ المزيد
قتلى وجرحى جراء عملية طعن في غلاسكو الاسكتلندية
قتلى وجرحى جراء عملية طعن في غلاسكو الاسكتلندية

وكتب جونسون على صفحته في "تويتر": "أشعر بأسف عميق بسبب حادث غلاسكو المرعب، وأفكاري الآن مع الضحايا وأسرهم. أشكر أجهزة الإنقاذ على الشجاعة التي تحلت بها (مع هذا الحادث)".

وفي وقت سابق من الجمعة، أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا جراء عملية طعن نفذها مجهول وسط مدينة غلاسكو الاسكتلندية، وخلفت أيضا جرح اثنين من رجال الشرطة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا