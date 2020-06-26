الدفاع التركية: عملية "مخلب النمر" لم ولن تؤذي المدنيين والآثار

أعلنت أنقرة الجمعة، أن قواتها لم ولن تؤذي المدنيين خلال عمليتها العسكرية المستمرة بشمالي العراق، مشيرة إلى أنها تعتبر المباني التاريخية والآثار، عناصر لا يمكن المساس بها.

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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نقلته وكالة "الأناضول" إن عملية "مخلب النمر" العسكرية "لم ولن تلحق الأذى بأي مدني"، مشيرة إلى أن "الجيش التركي يعتبر المدنيين والأراضي والمباني التاريخية والآثار الثقافية عناصر لا يمكن المساس بها".

ونفذت أنقرة عمليتين منفصلتين في شمالي العراق ضد قواعد حزب العمال الكردستاني (التركي) الأسبوع الماضي ردا على ما قالت إنه تزايد هجمات المقاتلين الأكراد على قواعد الجيش التركي في الحدود بين البلدين.

وكان مسؤول تركي بارز طلب عدم كشف اسمه، صرح لرويترز بأن أنقرة بدأت العمليات بعد محادثات مع السلطات العراقية من أجل إبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها واستهداف قوات حزب العمال الكردستاني وقدراتهم اللوجستية، مشيرا إلى أنه "ليس هناك مدة زمنية للعملية".

المصدر: وكالات