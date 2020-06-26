بيل غيتس: الصورة أصبحت قاتمة.. آلاف الأمريكيين يموتون كل يوم بوباء كورونا

اعتبر مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أن صورة تفشي فيروس كورونا في العالم والولايات المتحدة أصبحت قاتمة، لأن آلاف الأمريكيين يموتون كل يوم وانتشار الوباء صار أكبر من المتوقع بكثير.

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وقال غيتس، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التلفزيونية، إن آلاف المواطنين في الولايات المتحدة ما زالوا يموتون جراء الوباء كل يوم، ما يظهر أن البلاد "ليست قريبة" حتى من القيام بما يكفي لمكافحة كورونا.

وأوضح أن "العديد من الدول تعاملت بشكل جيد لمكافحة الوباء مستخدمة التكنولوجيا الحديثة"، منتقدا الولايات المتحدة " في طريقة تعاملها على وجه الخصوص".

وشدد غيتس على أن "أمريكا لم تكن لديها رسائل من موقع قيادة العالم، أو التنسيق الذي كنا نتوقعه لمنع تفشي كورونا".

وأرجع رجل الأعمال الذي يعتبر من أثرى أثرياء العالم، سبب الارتفاع في عدد الإصابات بأمريكا إلى قلة الفحوص وتتبع الاتصال والمخالطة، فضلا عن عدم ارتداء المواطنين للكمامات، لافتا إلى أن الدول الأخرى التي أجرت بشكل فعال هذه الإجراءات شهدت انخفاضا في أرقام الإصابات.

وأبدى غيتس تشاؤمه بالنسبة لتفشي الفيروس التاجي في العالم، وقال إنه يعتقد أن معظم الناس في العالم سيصابون بهذا الفيروس، مشيرا إلى أنه إذا كان اللقاح المضاد له مثاليا، بما في ذلك منع انتقال العدوى، سيستفيد الجميع منه وسيأخذوه حوالي 70 إلى 80% من الأشخاص.

وكان إحصاء أجرته وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، كشف أن الولايات المتحدة سجلت نحو 40 ألف إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى نسبة للإصابات اليومية تسجلها هذه البلاد منذ تفشي الوباء فيها.

وفي وقت سابق، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و374 ألفا و282 شخصا.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بمقدار 692 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 121809 وفيات.

المصدر: وكالات