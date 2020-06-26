بارتفاع غير مسبوق.. الولايات المتحدة تسجل نحو 40 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن الولايات المتحدة شهدت أمس الخميس ارتفاعا قياسيا غير مسبوق بقرابة 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات تفشي الفيروس التاجي وتستند إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 39483 إصابة جديدة بكورونا، أي أكبر ارتفاع يومي في البلاد منذ بداية الجائحة.

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وسجلت في البلاد خلال يوم، حسب بيانات الجامعة، 2425 وفاة جديدة جراء الفيروس.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، بناء على آخر إحصاءات الجامعة، 2422312 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، بينها 124415 حالة وفاة و663562 حالة شفاء، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

وشهد معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفاعا مستمرا على مدى أكثر من أسبوع، بعد انخفاضه على مدى أكثر من ستة أسابيع، مع تسجيل عدد من الولايات قفزات قياسية في أعداد المصابين في الأيام الأخيرة.

ويأتي ذلك وسط الاضطرابات الاجتماعية المتواصلة في الولايات المتحدة منذ اندلاع أزمة وفاة الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد على يد شرطي خلال توقيفه في مدينة مينيابوليس أواخر أبريل.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي استئناف تجمعاته الانتخابية وشدد على ضرورة "العودة إلى الحياة الطبيعية"، على الرغم من استمرار الجائحة.

المصدر: RT