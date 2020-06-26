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الدفاع الإيرانية: انفجار طهران ناتج عن تسرب للغاز والوضع حاليا طبيعي بمنطقة بارشين

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الدفاع الإيرانية: انفجار طهران ناتج عن تسرب للغاز والوضع حاليا طبيعي بمنطقة بارشين
RT
انفجار طهران
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، الجمعة، أن الانفجار الذي وقع ليل أمس شرق العاصمة، ناجم عن تسرب الغاز في مخازن الغاز الصناعي، ولا توجد أي مشكلة في مخازن الغاز حاليا.

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ولفت المتحدث إلى أن الانفجار وقع في منطقة تقع على تلة غير مأهولة بالسكان في منطقة بارشين شرق طهران، وقد تم إطفاء الحريق الناجم عنه بسرعة من دون وقوع أي خسائر بشرية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن كل شيء طبيعي الآن في منطقة الانفجار ولا توجد أي مشكلة في مخازن الغاز في الوقت الحالي.

وكانت وكالة "إسنا" الإيرانية نقلت عن مصدر "مطلع" في القوات الإيرانية المسلحة أن العمل جار على التحقق من أسباب وقوع انفجار الغاز.

من جانبها، قالت وكالة "نور نيوز" المقربة من الحرس الثوري إنه لا علاقة للانفجار بأي من المواقع والقواعد العسكرية الواقعة شرق طهران، مؤكدة أن الحادث وقع  قرب أحد مراكز وزارة الدفاع الإيرانية شرق طهران.

المصدر: RT

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