توجيه اتهامات لشرطي أمريكي ضغط بركبته على عنق امرأة من ذوي البشرة السوداء

تم توجيه اتهامات لشرطي سابق في ميامي بالضرب ومخالفة قواعد العمل بعد أن ظهر في تسجيل فيديو وهو يضغط بركبته على عنق امرأة من ذوي البشرة السوداء، ويطلق مسدسا صاعقا في بطنها وهي تصرخ.

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وقالت كاثرين رندل، النائبة العامة بالولاية في مؤتمر صحفي إن الشرطي، ويدعى جوردي مارتل (30 عاما)، يواجه اتهامات رسمية بمخالفة قواعد العمل لتقديمه تقريرين يحتويان على تفاصيل مغلوطة عن الواقعة، التي حدثت في 14 يناير الماضي.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن مارتل وشرطيا آخر يدعى، جايفر كاستانو، أقيلا من الخدمة الأسبوع الماضي.

ويظهر تسجيل الفيديو الذي صوره أحد المارة للواقعة، الشرطي مارتل وهو يجر امرأة من ذوي البشرة السوداء، تدعى سافيا ساتشل (33 عاما)، خارج سيارتها ويجبرها على الانبطاح على مساحة خضراء إلى جانب الطريق.

ثم يظهر في المقطع وهو يصعقها مرتين بمسدس صاعق، بينما يمسك شرطي آخر بذراعها وهي تحاول جاهدة تحرير نفسها.

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات واسعة على العنصرية وفظاظة الشرطة منذ موت الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، الشهر الماضي بمدينة منيابوليس، إثر جثو ضابط شرطة أبيض بركبته على رقبته لما يقرب من 9 دقائق، بالرغم من أن فلويد كان يصرخ "سيدي لا استطيع التنفس".

المصدر: رويترز