إسرائيل: التعاون العلمي مع الإمارات يأتي فوق التحديات السياسية بالمنطقة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تعاون بين شركات إماراتية وإسرائيلية بشأن مكافحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التعاون العلمي والطبي مع الإمارات يأتي فوق التحديات التاريخية بالمنطقة.

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و‏قال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، حيزي ليفي، في بيان مشترك مع الإعلان الإماراتي، إن "شركات من القطاع الخاص في اتحاد الإمارات توقع على تعاقد مع شركات اسرائيلية لتطوير البحث والتكنولوجيا بما يتعلق بفيروس كورونا".

وأضاف أنه "في ظل انتشار وتفشي وباء كورونا في العالم وتأثيره على كافة الدول، فإن مطلب الساعة هو العمل فورا لإيجاد حل لهذا الوباء لما فيه مصلحة البشرية جمعاء. وعلى إثر ذلك، بدأت شركات من القطاع الخاص في الإمارات وإسرائيل بالتعاون في المسار ‏الطبي لمكافحة وباء كورونا، إذ أن التعاون العلمي والطبي يأتي فوق التحديات السياسية التاريخية في المنطقة والتي تؤكد أن الإنسانية تقف على رأس سلم الأولويات، بغية إيجاد حل لهذا الوباء الذي يلحق الضرر بكل دول العالم".

وكانت الإمارات، أعلنت أمس الخميس، أن شركتين إماراتيتين خاصتين أطلقتا مجموعة مشاريع طبية مشتركة مع شركتين إسرائيليتين في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.

ولفت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في وقت سابق إلى أن هذا التعاون جاء نتيجة "لاتصالات طويلة ومكثفة في الأشهر الأخيرة" بين البلدين، مشيدا بهذا الأمر باعتباره "تقدما للجميع في الشرق الأوسط".

المصدر: RT