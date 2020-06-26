أستراليا تؤكد استمرارها في تخفيف القيود التي فرضتها بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الجمعة، إن بلاده ستلتزم بخطط زيادة تخفيف القيود، التي فُرضت بسبب فيروس كورونا، رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة في ولاية فيكتوريا.

وقال موريسون خلال تصريح صحفي في العاصمة كانبيرا: "ستكون هناك موجات تفش، وما يهم هو أن نواصل بناء قدراتنا للتعامل مع هذه الموجات".

ودفعت أستراليا بسيارات إسعاف ومراكز فحص متنقلة في الولاية بعد تجدد تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الجمعة، سجلت أستراليا 7595 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغت حصيلة الوفيات 104 حالات.

المصدر: رويترز + جونز هوبكنز