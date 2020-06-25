أنقرة: قواتنا تواصل عملياتها شرق المتوسط ولا حل لمشاكل المنطقة دون مشاركة تركيا

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا تواصل عملياتها شرق البحر المتوسط لحماية مصالحها، قائلا إن أي مشروع يخطط لتنفيذه في المنطقة دون مشاركة بلاده "محكوم عليه بالفشل".

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وذكر أكار، خلال مشاركته في فعالية بولاية قيصري وسط البلاد، اليوم الخميس، أن بلاده أرسلت إلى حلف شمال الأطلسي "أدلة قطعية" تثبت عدم صحة الادعاءات حول تحرش القوات البحرية التركية بسفينة فرنسية في شرق المتوسط.

وأوضح أن الحديث يدور عن تسجيلات مصورة عبر الرادارات تؤكد أن سفن تركيا لم تقم بأي إجراء مخالف للقوانين.

وشدد أكار على أن قوات بلاده تواصل فعالياتها في شرق المتوسط من أجل حماية مصالح وحقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف أن أي حل لمشاكل شرق المتوسط سيكون مصيره الفشل، في حال لم تكن تركيا طرفا فيه.

وتابع أكار: "القوات المسلحة التركية تتمتع بالخبرة اللازمة من أجل تمييز الحركة الخطيرة والتحرش والأنشطة الودية والتعاون والتضامن والتنسيق".

وشدد على أن السفينة الحربية الفرنسية المذكورة في المزاعم تزودت بالوقود من القوات التركية قبيل الحادثة المزعومة، وبالتالي فإن هذا الأمر يظهر بأن الاتهام ليس في محله.

وسبق أن قالت وزارة الدفاع الفرنسية إن البحرية التركية اعترضت سفينة فرنسية كانت تشارك في مهام لحلف شمال الأطلسي شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك تزامنا مع تصاعد التوتر بين البلدين بسبب الأزمة في ليبيا.

المصدر: "الأناضول" + وكالات