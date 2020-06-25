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واشنطن ترسل 3 فرق متخصصة إلى مشاورات فيينا حول الرقابة على الأسلحة

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واشنطن ترسل 3 فرق متخصصة إلى مشاورات فيينا حول الرقابة على الأسلحة
Reuters INTS KALNINS
المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرقابة على الأسلحة مارشال بيلينغسلي
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أعلنت الخارجية الأمريكية أنها سترسل 3 فرق فنية إلى الجولة الثانية من مشاورات فيينا حول الأمن الاستراتيجي والرقابة على الأسلحة مع روسيا.

وقال المبعوث الخاص لشؤون الرقابة على الأسلحة، الذي ترأس الوفد الأمريكي إلى مشاورات فيينا، مارشال بيلينغسلي، على "تويتر" اليوم الخميس: "سنرسل إلى فيينا الفرق المتخصصة بالرؤوس القتالية والعقائد، وبإجراءات التحقق، وشؤون الفضاء".

واتهم المبعوث الأمريكي موسكو بأنها تحاول "تقسيم الناتو"، مضيفا أن "ذلك لن يحدث".

واعتبر أنه على روسيا أن "تركز على القضية الحقيقية، وهي زيادة القدرات الصينية في الخفاء".

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وكان بيلينغسلي قد صرح في وقت سابق بأنه سيتم توجيه الدعوة للصين لحضور الجولة المقبلة من المشاورات، التي من المتوقع أن تعقد في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس المقبل.

وذكر أن المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة حول الأمن الاستراتيجي جرت في فيينا في 22 و23 يونيو الجاري. وجرى خلالها بحث تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية (ستارت-3) ومسائل الرقابة على الأسلحة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم توجيه دعوة إلى الصين أيضا لحضور المشاورات، لكن بكين رفضت المشاركة فيها.

المصدر: RT

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