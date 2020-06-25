تركيا تسجل 1458 إصابة و21 وفاة جديدة بكورونا مقابل 1472 حالة شفاء

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، تسجيل 1458 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 1472 حالة شفاء من المرض.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1458 ليصل إلى 193115 حالة.

وشهدت تركيا في الأيام الأخيرة ارتفاعات جديدة لعدد المصابين بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تجاوز نقطة 1000 بعد أن كان دون هذا المستوى على مدار نحو أسبوعين، وسجلت في إحصائية 22 يونيو 1212 حالة، وفي 23 يونيو 1268، وفي 24 يونيو 1492.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 5046 شخصا إثر رصد 21 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر يوم 22 يونيو 24 حالة، وفي 23 يونيو 27 متوفيا، وفي 24 يونيو 24.

Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/SdtiJxgBka — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2020

وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 165706 أشخاص بعد تسجيل 1472 حالة شفاء جديدة، فيما تصل نسبة المتعافين من عدد المصابين إلى نحو 85%.

وأفاد وزير الصحة التركي بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من 3.135 مليون فحص خاص بفيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات الناس، لكن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعات جديدة لعدد المصابين والمتوفين على أساس يومي.

المصدر: RT