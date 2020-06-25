نتنياهو يحدد "التحديات الثلاثة الرئيسية" أمام إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تحديات رئيسية ثلاثة تواجهها إسرائيل، حسب قوله، أهمها منع إيران من الحصول على قنبلة نووية.

وقال نتنياهو في حفل تخرج لفوج من طياري سلاح الجو، اليوم الخميس: "نواجه ثلاثة تحديات رئيسية ونعمل ضدها دون هوادة: أولا، نتصدى باستمرار للمحاولات التي تقوم بها إيران وعملاؤها للتموضع عسكريا في سوريا"، مضيفا أنه "يجب على الجيش الإيراني مغادرة الأراضي السورية".

وتابع: "ثانيا، نعمل ضد مساعي أعدائنا لتطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان وغيرهما من المناطق. وثالثا، وهذا هو أهم شيء، لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية".

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واتهم نتنياهو إيران بأنها "تواصل الكذب على المجتمع الدولي بشأن مساعيها للحصول على قنبلة نووية"، مشيرا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت قبل أسبوعين أن إيران تسرع وتيرة تخصيب اليورانيوم، مما "يشكل في الحقيقة استمرارا لانتهاكها للاتفاقية النووية التي أبرمت مع الدول العظمى"، حسب قوله.

وأشار إلى أن إسرائيل تتعامل "بمنتهى الجدية مع التهديدات بإبادتها التي تصدر عن جهات إيرانية وموالية لإيران"، مضيفا أن "كل من يحاول الاعتداء علينا، يعرض نفسه لخطر أكبر بسبعة أضعاف".

وأضاف أن "الهدف من الكفاح الذي نخوضه ضد العدوان الإيراني في المنطقة يتمثل بالدرجة الأولى في الدفاع عن أنفسنا، عن دولة إسرائيل، لكن هذا الكفاح وهذا الجهد يصب في مصلحة الاستقرار في المنطقة كلها".

المصدر: RT