حاكم تكساس الأمريكية يعلق رفع القيود العامة بسبب زيادة قياسية في الإصابات بكورونا

أعلن حاكم تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، تعليق عملية إعادة فتح الاقتصاد في الولاية على خلفية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وتكدس الحالات بالمستشفيات.

وقال أبوت، في بيان أصدره اليوم الخميس: "في الوقت الذي نواجه فيه زيادة في عدد النتائج الإيجابية لفحوص COVID-19 وعدد الحالات في المستشفيات، ننطلق بالدرجة الأولى من اتباع الاستراتيجيات التي ستسهم في وقف انتشار الفيروس وستضمن مع ذلك عدم خسارة مواطني تكساس عملهم".

وأضاف أبوت: "هذا التعليق المؤقت سيساعد ولايتنا في احتواء التفشي حتى نتمكن من الدخول إلى المرحلة التالية من إعادة فتح الاقتصاد".

وكانت تكساس من الولايات الأمريكية الأولى التي بدأت عملية تخفيف القيود العامة المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث سمحت بإعادة فتح كثير من المرافق العامة واستئناف الحركة الاقتصادية.

ويأتي قرار سلطات الولايات بعد أن سجلت أرقاما قياسيا في الأيام الماضية للمصابين بالفيروس، ووصلت الحصيلة اليومية الاثنين الماضي إلى 6000 ألف حالة.

وترتفع الحالات الجديدة بشكل متسارع في مدن هيوستن ودالاس وأوستن وسان أنطونيو وإلباسو، وسط تكدس المصابين في المستشفيات.

المصدر: وكالات