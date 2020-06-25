إسرائيل تسجل 668 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير وحالة وفاة واحدة جراء الفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في إسرائيل مساء اليوم الخميس 22400 حالة، وحصيلة الوفيات 309 أشخاص.

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وحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بكورونا في الوقت الحالي 6084 شخصا، بينهم 47 مصابا بحالة خطيرة، 29 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 16007 أشخاص.

وتشهد إسرائيل منذ أواخر مايو الماضي ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وأعادت السلطات الإسرائيلية إجراءات الإغلاق في بعض المناطق اعتبارا من أمس الأربعاء، وطالت الإجراءات المناطق التي يقطنها اليهود المتشددون.

المصدر: نوفوستي