ترامب: هناك انخفاض في عدد الوفيات الناجمة عن كورونا وسط تنامي الإصابات

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وسط ارتفاع وتيرة الإصابات بهذا الفيروس في بلاده.

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وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن "عدد حالات الإصابة بالفيروس الصيني يرتفع بفضل الاختبارات الجيدة جدا، بينما عدد الضحايا ينخفض". وأضاف: "الأخبار المزيفة (The Fake News) لا ترغب بإعلامكم بذلك".

The number of ChinaVirus cases goes up, because of GREAT TESTING, while the number of deaths (mortality rate), goes way down. The Fake News doesn’t like telling you that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2020

ولا تزال الولايات المتحدة تشهد تزايدا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا. واليوم الخميس، كشفت سلطات خمس ولايات، هي فلوريدا وتكساس وأوكلاهوما وكارولاينا الجنوبية وكاليفورنيا، عن تسجيل قفزة غير مسبوقة في حالات الإصابة بعدوى كورونا في أراضيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر: نوفوستي