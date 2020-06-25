السلطات الأمريكية تكشف عن سبب وفاة سيرغي خروشيوف

أعلنت السلطات الأمريكية أن سيرغي خروشيوف، ابن الزعيم الراحل للاتحاد السوفييتي، نيكيتا خروشيوف، توفي جراء طلقة نارية في الرأس.

وقال المتحدث باسم قسم الطب الشرعي في إدارة الصحة بولاية رود أيليند الأمريكية، جوزيف وينديلكين، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن سبب وفاة خروشيوف يكمن في الإصابة بطلقة من سلاح ناري في الرأس.

وامتنع وينديلكين مع ذلك توضيح ما هو جزء الرأس الذي أصيب بالطلقة وعلى أي مسافة تم فتح النار، قائلا إن مثل هذه الأسئلة يجب التوجه بها إلى الشرطة.

بدوره، صرح المتحدث باسم إدارة الشرطة في مدينة كرانستون، تود بالانو، بأنه ليس لدى السلطات المحلية الأسباب للافتراض بأن وفاة خروشيوف نتج عن جريمة، لكنه لم يؤكد مع ذلك ما إذا كانت الفرضية الأساسية تتعلق بالانتحار.

وعثرت الشرطة الأمريكية على خروشيوف وهو في 84 عاما من عمره، متوفيا في بيته بمدينة كرانستون يوم 18 يونيو، وتم إطلاق تحقيق في وفاته دون فتح قضية جنائية.

وانتقل خروشيوف، وهو ابن الأمين الأول للجنة المركزية بالحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي، نيكيتا خروشيوف، إلى الولايات المتحدة عام 1991 حيث حصل لاحقا على الجنسية الأمريكية.

المصدر: "نوفوستي" + "AP"