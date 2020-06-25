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كورونا.. واشنطن تدعو موسكو وبكين لتقديم المزيد من المساعدات لفنزويلا

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كورونا.. واشنطن تدعو موسكو وبكين لتقديم المزيد من المساعدات لفنزويلا
Reuters SS/FW1F/Marla Dickerson/FW1/Adit
الممثل الأمريكي الخاص بشأن فنزويلا إليوت أبرامز
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دعا الممثل الأمريكي الخاص بشأن فنزويلا، إليوت أبرامز، روسيا والصين لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لفنزويلا حتى تتمكن سلطات البلاد من مواجهة الخطر المتزايد لجائحة كورونا.

وقال أبرامز في فعالية لبعثة بلاده لدى الأمم المتحدة بجنيف اليوم الخميس: "نرغب في رؤية المزيد من إسهاماتهما (روسيا والصين) في الجانب الإنساني. لقد كانت هناك، في اعتقادي، بعض المساهمات بالسلع من قبل البلدين... ولكن حجم هذه المساعدات بالدولار منخفض للغاية مقارنة بالاحتياجات".

وأضاف أن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو سيقدم قريبا ما قيمته 20 مليون دولار من الأصول الموجودة في الولايات المتحدة لمنظمة الصحة الخاصة بالبلدان الأمريكية وجماعات إغاثة أخرى.

المصدر: "رويترز"

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