المحكمة الأمريكية العليا تعزز سلطة ترامب بالترحيل السريع للمهاجرين

عزز القضاء الأمريكي من قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بسرعة، لتمنحه نصرا بإحدى القضايا المثيرة للجدل المرتبطة به قبيل انتخابات الرئاسة.

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وحكم سبعة قضاة في المحكمة الأمريكية العليا اليوم الخميس، لصالح الإدارة الأمريكية في طعنها على حكم أصدرته محكمة أدنى درجة بأن من حق مزارع من سريلانكا يدعى فيجاياكومار ثوريسيجيام أن يحظى بمراجعة قاض لتعامل الحكومة مع محاولته اللجوء. ورفض قاضيان تأييد طعن الإدارة الأمريكية.

وبذلك مكنت المحكمة إدارة ترامب من ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بسرعة، بمن فيهم طالبو اللجوء، دون مراجعة قضائية

وخلص القضاة إلى أن الحد من التدقيق القضائي في قضية ترحيله بسرعة، التي تأتي في إطار ما يعرف بالترحيل المعجل، لا ينتهك الضمانات الأساسية لحرية الفرد في الدستور الأمريكي.

المصدر: رويترز