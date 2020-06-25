اليابان.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في طوكيو لليوم الثاني على التوالي

تبقى محافظة طوكيو البؤرة الرئيسة لتفشي فيروس كورونا المستجد في اليابان، مع تسجيل 48 إصابة جديدة بالفيروس في العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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ووفقا لبيانات نشرتها وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية، اليوم الخميس، فإن أكثر من 60% من هذه الحالات هي لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما.

وتشهد طوكيو، لليوم الثاني على التوالي، مستوى مرتفعا من الزيادة اليومية في الإصابات بكورونا، بعد تسجيل سلطات المحافظة، الأربعاء، 55 حالة جديدة، وهي الحصيلة القياسية منذ مطلع شهر مايو الماضي.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا المسجلة في اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 84 حالة، أما الحصيلة العامة من الحالات، التي تشمل المصابين من أفراد طاقم وركاب سفينة Diamond Princess السياحية، فوصلت إلى 18924، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" (الذي يسببه الفيروس) 984 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وتعافى من المرض، منذ بداية الجائحة، حوالي 16,9 ألف شخص، بينما يبقى نحو 60 مصابا في وحدات العناية المركزة عبر البلاد.

المصدر: تاس