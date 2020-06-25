بوغدانوف يبحث مع السفير التركي الوضع في ليبيا

بحث المبعوث الرئاسي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير التركي لدى روسيا، محمد صامصار، الوضع في ليبيا وما حولها.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: " "تم خلال المحادثات تبادل شامل للآراء بشأن الوضع الحالي في ليبيا وما حولها، مع التركيز على ضرورة الوقف السريع لتصاعد العنف، وعدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2510"​​​.

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وأشار بيان الخارجية إلى أن اللقاء في مبنى الخارجية الروسية بين بوغدانوف والسفير التركي، اليوم 25 يونيو، تم بناء على طلب الأخير.

هذا وتتواصل منذ أبريل 2019، معارك بين قوات حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي في ضواحي العاصمة طرابلس، حيث يسعى الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة من "المليشيات والإرهابيين" بحسب وصفه، في إشارة لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا التي يرأسها فايزالسراج.





المصدر: وكالات