حزمة قرارات إسرائيلية تستهدف الأيدي العاملة الفلسطينية

قررت إسرائيل وفي أعقاب استمرار تفشي جائحة كورونا، إفساح المجال يوم الأحد المقبل، أمام دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، شرط المكوث فيها لمدة 3 أسابيع.

ووفقا للجيش الإسرائيلي فإنه خلال هذه الفترة، سيطلب من العمال الفلسطينيين المكوث حتى يوم الجمعة الموافق 17 من يوليو المقبل، ولن يسمح خلال هذه الإقامة لأي عامل فلسطيني من العائدين إلى الضفة، بالقدوم للعمل في إسرائيل.

واستثنى القرار العمال الفلسطينيين الذين يملكون تراخيص عمل في مجال الصحة والتمريض، وكذلك في المنطقة الصناعية "عطروت"، حيث سيسمح لهم مواصلة الدخول يوميا.

وأشترط القرار أيضا، أن يتحمل أصحاب العمل مسؤولية ضمان حقوق العمال الفلسطينيين وترتيبات مبيتهم وفق ظروف مناسبة، وبموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وتهدف الخطوة، حسب ما أعلنته السلطات الإسرائيلية، إلى تقليص حركة التنقل بين المناطق وكبح المرض وانتشاره، وذلك حرصا على صحة الجمهور في المنطقة بأكملها.

المصدر: "معا"