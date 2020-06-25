إسرائيل تمدد الحظر على دخول الأجانب حتى بداية أغسطس

مددت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، الحظر على دخول الأجانب حتى بداية أغسطس المقبل.

وقالت وكالة "Ynet" الإسرائيلية إن السلطات أبلغت وكالات تنظيم السفر بهذا الإجراء.

وذكرت الوكالة أنه يمنع دخول أي شخص غير إسرائيلي أو من غير المقيمين الدائمين في إسرائيل، بما في ذلك رحلات العبور.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق تمديد حظر دخول الأجانب، المفروض في محاولة للحد من جائحة فيروس كورونا حتى 1 يوليو.

المصدر: وكالات