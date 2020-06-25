الكونغو تعلن انتهاء ثاني أكبر تفش لوباء في التاريخ
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أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم أن ثاني أكبر تفش مسجل في التاريخ لفيروس إيبولا قد انتهى بعدما أودى بحياة أكثر من ألفي شخص على مدى قرابة عامين في شرق البلاد.
و قالت الوزارة في بيان، "ثاني أكبر تفش مسجل في التاريخ لفيروس إيبولا قد انتهى بعدما أودى بحياة أكثر من 2200 شخص على مدى قرابة عامين في شرق البلاد، وذلك رغم استمرار بؤرة انتشار للفيروس في منطقة أخرى".
وبرغم الاستخدام الفعال للقاحين مختلفين، واجهت الاستجابة الصحية للوباء عقبات تمثلت في الريبة لدى المجتمعات المحلية القبلية وكذلك نشاط الجماعات المتمردة قرب الحدود الأوغندية.
المصدر: رويترز