تقرير إسرائيلي: رئيس "الموساد" جاء إلى الأردن برسالة من نتنياهو حول الضم

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، يوسي كوهين، قام مؤخرا بزيارة سرية إلى الأردن بمهمة كلّفه بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة الـ13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي لم يتم الكشف عن اسمه قوله إن كوهين عقد في الأردن اجتماعا مع الملك عبد الله الثاني وسلّمه رسالة من نتنياهو بشأن مخططات الضم الإسرائيلية.

وسبق أن أعربت الحكومة الأردنية عن معارضتها الشديدة للخطط الإسرائيلية التي تقضي بضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة الغربية، محذرة تل أبيب من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إلغاء أو خفض اتفاقية السلام المبرمة بين الدولتين عام 1994.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل