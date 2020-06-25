مقاتلات "كوثر" الإيرانية تحلق أثناء مراسم تسليمها

تسلمت القوات الجوية الإيرانية، صباح اليوم الخميس، 3 طائرات مقاتلة من طراز "كوثر" محلية الصنع.

ونشرت وزارة الدفاع الإيرانية مقطع فيديو يظهر المقاتلات الثلاث وهي تحلق أثناء مراسم تسليمها.

وأكد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، في تصريح أثناء مراسم التسليم، أن "أمريكا تناست بأن إيران ورغم العقوبات المستمرة عليها طيلة 40 عاما تمكنت من الوصول إلى قوة ردع لا يستهان بها"، مؤكدا أن بلاده لن تأخذ الموافقة من "أمريكا وغيرها فيما يتعلق بتطوير وتوسعة القدرة الدفاعية الإيرانية".

المصدر: RT