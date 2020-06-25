بغداد وطهران تدعوان إلى تفعيل عمل اللجنة الرباعية بمشاركة روسيا وسوريا

دعا العراق وإيران إلى تفعيل نشاطات اللجنة الرباعية (العراق وروسيا وإيران وسوريا) لتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب.

وذكرت اليوم الخميس، بوابة "بغداد اليوم" الإخبارية، أن وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، استقبل الملحق العسكري الإيراني في بغداد، مصطفى مراديان، وبحثا الطرفان التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.

وتأسست اللجنة الرباعية في سبتمبر 2015، بهدف تبادل المعلومات والتنسيق والتخطيط لمكافحة مسلحي تنظيم داعش، وتعقد اجتماعاتها عادة في بغداد.

المصدر: وكالات