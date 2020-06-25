بعد وقف نشر صواريخ Aegis Ashore الأمريكية.. اليابان تدرس خياراتها الدفاعية

أعلن وزير الدفاع الياباني تارو كونو، الخميس، أن الحصول على أسلحة تسمح لليابان بضرب قواعد صواريخ العدو هو خيار ستدرسه طوكيو كوسيلة لتعزيز دفاعاتها الصاروخية.

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يأتي ذلك، فيما كان كونو أوقف في قرار مفاجئ هذا الشهر نشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأرضية الأمريكية Aegis Ashore وأعاد مناقشة كيفية الدفاع عن اليابان ضد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية.

وأعربت الصين أمس الأربعاء عن معارضتها للخطة الأمريكية لنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إنه إذا مضى الجانب الأمريكي قدما في عملية النشر، فهذا سيكون استفزازا واضحا على أعتاب الصين، مضيفا أن بكين ستتخذ بحزم جميع التدابير الضرورية للتصدي لعملية نشر الصواريخ الأمريكية.

كما أعرب عن أمله في أن تضع اليابان والدول المعنية، الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين في عين الاعتبار، وأن تتصرف بحذر وألا تسمح للولايات المتحدة بنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيها، لتجنب الوقوع ضحية للمخطط الجيوسياسي الأمريكي.

المصدر: رويترز