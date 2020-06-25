جديد بولتون.. ترامب ورموز إطلاق الأسلحة النووية!

تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤتمن على رموز إطلاق ترسانة الأسلحة النووية الأمريكية.

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وقال بولتون لشبكة CNN في هذا الشأن: "نعم، وأقول ذلك لأنه وفي الظروف التي قد تواجه الولايات المتحدة الأمريكية قرارات ضخمة يترتب عليها تبعات استخدام هذه الرموز، بأن وزن كل المستشارين مهما يكونوا حينها سيكون جديا بصورة كافية لدفعنا إلى الاعتقاد باتخاذ القرار المسؤول".

ودعا بولتون الشعب الأمريكي إلى إبداء انتباه أكثر لموضوع الأمن القومي في كل الانتخابات الرئاسية، وقال: "أمضيت حياتي العامة في الأمن الوطني وأسست جماعات وجماعات سوبر للتأكيد على أهمية السياسات الخارجية، واعتقد أنه ومنذ انتهاء الحرب الباردة لم يكن هناك اهتمام كاف بالأمن القومي في السياسة الأمريكية".

وردا على سؤال عن مدى احترام قادة العالم لترامب، قال بولتون: "اعتقد أن رؤساء العالم يحترمونه باعتبار أنهم يعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى الدولة الأكثر قوة في العالم"، آملا في أن تتمكن الولايات المتحدة في المستقبل من "إصلاح الضرر الذي أحدثه ترامب في العديد من سياساتنا الخارجية".

المصدر: CNN