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وزير الدفاع الإيراني: سنصدر السلاح رغم المساعي الأمريكية لتمديد حظر التسلح

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وزير الدفاع الإيراني: سنصدر السلاح رغم المساعي الأمريكية لتمديد حظر التسلح
Reuters Sergei Karpukhin
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي
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قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن بلاده ستتمكن من تصدير السلاح على الرغم من المساعي الأمريكية لتمديد حظر التسلح.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني، أثناء مراسم تسليم 3 طائرات حربية جديدة من طراز "كوثر" إيرانية الصنع للقوة الجوية، صباح اليوم، أن "أمريكا تناست بأن إيران ورغم العقوبات المستمرة عليها طيلة 40 عاما تمكنت من الوصول إلى قوة ردع لا يستهان بها"، مؤكدا أن بلاده لن تاخذ الموافقة من "أمريكا وغيرها فيما يتعلق بتطوير وتوسعة القدرة الدفاعية الإيرانية".

تأتي هذه التصريحات ردا على مساعي الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق إن مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، والمبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران، برايان هوك، قدما إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن مشروع قرار أمريكي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران قبل انتهائه في أكتوبر المقبل.

المصدر: RT + مهر

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