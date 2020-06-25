عشرات العناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية يبدؤون حجرا صحيا بعد مشاركتهم في اجتماع لترامب

بدأ عشرات العناصر من موظفي الخدمة السرية الأمريكية حجرا صحيا ذاتيا، بعد مشاركتهم في تأمين اجتماع للرئيس دونالد ترامب في مدينة تولسا، واكتشاف إصابتين بفيروس كورونا لدى زملائهم.

وذكرت قناة "NBC" في وقت سابق أنه تم التأكد من إصابة ستة أعضاء من المجموعة، التي كانت في الصفوف الأمامية أثناء حملة ترامب الانتخابية، بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وفي وقت لاحق تم اكتشاف إصابتين بين موظفي مقر الحملة الانتخابية لترامب، وكلاهما حضرا اجتماع الرئيس الأمريكي في مدينة تولسا.

ومثل الاجتماع الذي عُقد في تولسا بولاية أوكلاهوما، السبت الماضي، أول اجتماع جماهيري يشارك فيه ترامب منذ بداية تفشي وباء فيروس كورونا، وقد حضره أكثر من 6 آلاف شخص.

المصدر: وكالات