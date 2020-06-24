الولايات المتحدة.. الديمقراطيون يتهمون وزير العدل بالعمل لصالح ترامب

هاجم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي وزير العدل ويليام بار، متهمين إياه بالتدخل في شؤون القضايا الجنائية والتحقيقات الخاصة بمكافحة الاحتكار، لتحقيق أهداف سياسية.

وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر الأربعاء، إن "العمل الذي يقوم به السيد بار بوزارة العدل ليس له أي علاقة بإصلاح غياب العدالة. إنه الشخص الذي يرتب الأمور لصالح الرئيس (دونالد ترامب)".

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وأضاف: "لقد أظهر لنا أن هناك مجموعة من القواعد تطبق على أصدقاء الرئيس ومجموعة أخرى من القواعد تطبق علينا جميعا".

وبحث نادلر إصدار مذكرة استدعاء لبار للمثول أمام لجنة الكونغرس في جلسة قادمة لكن متحدثة باسم وزارة العدل قالت على "تويتر" إن الوزير سيمثل طوعا لتقديم شهادته في 28 يوليو المقبل.

وعقد المشرعون جلسة للاستماع إلى شهادة اثنين من الموظفين الحاليين بوزارة العدل أقدما على اتخاذ خطوة غير معتادة بالحديث علنا في هذه القضية.

وشهد المدعي الاتحادي آرون زيلينسكي اليوم بأن مكتب المدعي في واشنطن تعرض لضغوط من "أعلى السلطات" بوزارة العدل لتخفيف توصيته الخاصة بسجن روجر ستون الصديق القديم لترامب.

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وكان الموظف الثاني الذي أدلى بشهادته اليوم هو جون إلياس مدعي مكافحة الاحتكار والذي تحدث عن تسييس تحقيقات مكافحة الاحتكار في شركات الماريجوانا الطبية وقطاع السيارات.

وتأتي الجلسة في وقت يتعرض فيه وزير العدل لتمحيص متزايد في آدائه بعد أن تدخل في اثنتين من المحاكمات التي تخص حلفاء للرئيس ترامب وأقال مدعيا اتحاديا كان مكتبه يحقق مع المحامي الشخصي لترامب.

المصدر: رويترز